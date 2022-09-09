Глава Башкирии озвучил персонажа мультфильма "Северные амуры"

14:31, 09 сен 2022

Глава Башкортостана озвучил одного из персонажей анимационного фильма «Северные амуры»



Съемками мультфильма занимается уфимская студия «Муха». Радий Хабиров подарил свой голос одному из персонажей, на кого именно – не сообщается.



Помимо этого в проекте задействованы такие персоны как Радик Юльякшин и группа Lumen.



В мультфильме повествуется о башкирских конных лучниках, которых французские солдаты называли «северными амурами».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Электрогазета

Фото: скриншот видео