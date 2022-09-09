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Глава Башкирии озвучил персонажа мультфильма "Северные амуры"

Глава Башкирии озвучил персонажа мультфильма "Северные амуры"

14:31, 09 сен 2022

Глава Башкортостана озвучил одного из персонажей анимационного фильма «Северные амуры»

Съемками мультфильма занимается уфимская студия «Муха». Радий Хабиров подарил свой голос одному из персонажей, на кого именно – не сообщается.

Помимо этого в проекте задействованы такие персоны как Радик Юльякшин и группа Lumen.

В мультфильме повествуется о башкирских конных лучниках, которых французские солдаты называли «северными амурами».
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Источник: Электрогазета
Фото: скриншот видео
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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