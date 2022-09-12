Флюза Гайсина назначена руководителем Дома дружбы народов Башкирии

13:55, 12 сен 2022

Назначен директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан. После прохождения конкурсных процедур на должность официально назначена Флюза Гайсина, исполнявшая обязанности руководителя с июля 2022 года. Сообщение об этом размещено на официальном сайте минкультуры РБ.



Биография



Гайсина Флюза Фаткулловна - кандидат филологических наук, доцент, общественный деятель. Более 20 лет изучает особенности башкирской культуры, автор более 60 научных работ. В круге ее научных интересов - башкирский фольклор и литература, средневековая литература Востока. Работала в исполкоме Курултая башкир Челябинской области, преподавала в Челябинском госуниверситете башкирскую и восточную литературу, знакомила с башкирской культурой в проекте «Школа современной башкирки».

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