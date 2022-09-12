Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »

Флюза Гайсина назначена руководителем Дома дружбы народов Башкирии

Флюза Гайсина назначена руководителем Дома дружбы народов Башкирии

13:55, 12 сен 2022

Назначен директор Дома дружбы народов Республики Башкортостан. После прохождения конкурсных процедур на должность официально назначена Флюза Гайсина, исполнявшая обязанности руководителя с июля 2022 года. Сообщение об этом размещено на официальном сайте минкультуры РБ.


Биография

Гайсина Флюза Фаткулловна - кандидат филологических наук, доцент, общественный деятель. Более 20 лет изучает особенности башкирской культуры, автор более 60 научных работ. В круге ее научных интересов - башкирский фольклор и литература, средневековая литература Востока. Работала в исполкоме Курултая башкир Челябинской области, преподавала в Челябинском госуниверситете башкирскую и восточную литературу, знакомила с башкирской культурой в проекте «Школа современной башкирки».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа
Читайте также

Глава Башкирии вручил Орден Дружбы народов певцу Салавату Фатхутдинову
Культура в Башкирии
Глава Башкирии вручил Орден Дружбы народов певцу Салавату Фатхутдинову
В Башкирии на 81-м году ушел из жизни народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев
Культура в Башкирии
В Башкирии на 81-м году ушел из жизни народный поэт Башкирии Равиль Бикбаев
В Башкирии создана Ассоциация учителей башкирского и родных языков
Образование в Башкирии
В Башкирии создана Ассоциация учителей башкирского и родных языков
В Башкирии скончался заслуженный деятель науки РБ Александр Федоров
Образование в Башкирии
В Башкирии скончался заслуженный деятель науки РБ Александр Федоров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: