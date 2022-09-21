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В Уфе трагически погиб музыкант Георгий Рахматуллин

В Уфе трагически погиб музыкант Георгий Рахматуллин

09:14, 21 сен 2022

В Уфе при неизвестных обстоятельствах трагически погиб музыкант Георгий Рахматуллин. Информацию о гибели артиста «Башинформу» подтвердила певица Екатерина Ямщикова, в коллективе которой он играл на бас-гитаре и был соавтором. 



«Это большая утрата для музыкального мира России и Башкортостана. Его творчество было оценено на федеральном уровне, он участвовал в крупнейших творческих проектах. Внёс значимую лепту как аранжировщик, как автор музыки. Но в первую очередь для нас он - блестящий исполнитель, артист и музыкант, друг и товарищ, интереснейший собеседник, добрый и отзывчивый человек. Осталось очень много нереализованных планов, он просто горел новыми проектами, музыка была для него всем», - поделилась певица.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа
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