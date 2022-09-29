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Стало известно, когда в Башкирии будут праздноваться Ураза- и Курбан-байрам в 2023 году

Стало известно, когда в Башкирии будут праздноваться Ураза- и Курбан-байрам в 2023 году

10:10, 29 сен 2022

Мусульманские праздники Ураза- и Курбан-байрам в 2023 году назначены на 21 апреля (пятница) и 28 июня (среда) соответственно. Правительство Башкирии объявило эти дни нерабочими. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Документ был опубликован на портале правовой информации 28 сентября.

Напомним, в текущем году Ураза-байрам отмечался 2 мая, а Курбан-байрам – 9 июля. До конца текущего года жителей региона ожидают еще две нерабочие даты: по случаю празднования Дня республики (11 октября, вторник) и Дня народного единства (4 ноября, пятница).
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: праздники Башкирия
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