Элвин Грей рассказал, как познакомился со своей женой

09:12, 24 окт 2022

Башкирский артист Радик Юльякшин, который известен также под псевдонимом Элвин Грей, на радио «Восток ФМ» ответил на вопросы ведущих. Среди наиболее любопытных оказались вопросы про историю появления псевдонима, о том, как он познакомился со своей женой, а также о своей работе в качестве советника главы Башкирии Радия Хабирова по вопросам молодежной политики.







– Элвин – это меня так в детстве называли, а Грей – это любимый персонаж «Алые паруса», я вот и соединил, – рассказал в очередной раз исполнитель.



По его словам, с женой он познакомился во время гастролей в Ижевске. После концерта он, как обычно зашел в своим друзьям, и увидел незнакомую прекрасную девушку. На следующий год повторилась такая же история.



– Потом приезжаю и думаю, что все – это мое. Я ей сказал, что ее забираю, – отметил Юльякшин.



Певец рассказал также и о работе советника. Он сообщил, что просыпается всегда в обед, и ему не нужно для этой работы вставать каждый день рано утром, бывать в кабинете.





– Когда какие-то мероприятия происходят, приезжают гости, когда нужно что-то делать, связанное с молодежью, проекты глобальные, тогда я всегда присутствую. Всегда учитывают мое мнение, сидим, обсуждаем и предлагаем, – рассказал он. На вопрос о том, получает ли он за свою работу оклад, артист ответил, что может зарабатывать сам.

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Фото: скриншот видео