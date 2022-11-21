Министру культуры Башкирии Амине Шафиковой вручили медаль «За труды в культуре и искусстве»

12:23, 21 ноя 2022

Указом президента РФ медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена министр культуры Башкирии Амина Шафикова. Медаль была вручена на оперативном совещании в ЦУРе 21 ноября.



«Эта награда – признание заслуг 15 тысяч работников культуры нашей республики, признание высоких результатов команды министерства культуры Республики Башкортостан, которые были бы невозможны без личной поддержки Радия Хабирова и коллег из правительства», - сказала Амина Шафикова.



По данным пресс-службы минкульта РБ, 5 октября 2022 года Амина Шафикова отметила 10 лет в должности министра культуры Башкирии.



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