В Бирске открыли новое креативное пространство «Чирковъ»

14:04, 21 ноя 2022

В Бирске в старинном особняке купцов Чирковых открылся новый культурный центр. В городе это первое подобное креативное пространство, сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ.







Создателями центра «Чирковъ» являются супруги Максим и Евгения Шипилины. Они разместили в помещениях керамическую мастерскую «Четыре стихии», художественную студию «Ван Гог», музыкальное сообщество «Арт-стихия», танцевальную студию EMotion, студию русского дизайна «Символ», центр развития креативных индустрий «Бирское время», швейный коворкинг «Модная лаборатория».



— Мы работаем для того, чтобы объединять горожан вокруг культуры и вместе сделать Бирск городом творческих индустрий. У нас нет прямой задачи заработать денег. Мы хотим, чтобы здесь создавались новые идеи на благо города, — рассказал Максим Шипилин.





Общественно-культурный центр открыт с 09:00 до 23:00. Поработать в кофейне с бесплатным Wi-Fi, посмотреть выставку фотографий, обсудить творческие проекты могут все желающие. Отмечается, что мастер-классы резидентов будут платными, с расписанием можно будет ознакомиться в группе соцсети «ВКонтакте».

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Фото: Общественная палата РБ