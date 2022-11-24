В Башкирии скончался член Союза кинематографистов, кинооператор Юлай Нугуманов

18:07, 24 ноя 2022

В Уфе на 60-м году жизни скоропостижно скончался член Союза кинематографистов, кино- и телеоператор Юлай Нугуманов.







Родился 16 июля 1963 года в Уфе в семье известного башкирского писателя Барыя (Бориса) Нугуманова, который умер в феврале этого года. Юлай Нугуманов много лет работал оператором на ГТРК «Башкортостан», участвовал в создании множества фильмов и передач, работал на телестудии УрГЭУ в Екатеринбурге.



Одной из последних работ оператора стал видеоклип для московской фольклорной группы «Ак тирмэ» в Стамбуле, где он прожил несколько лет. Как сообщила председатель Союза кинематографистов Зухра Буракаева, недавно Юлай Нугуманов вернулся на родину в Уфу.

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