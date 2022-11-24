Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »

В Башкирии скончался член Союза кинематографистов, кинооператор Юлай Нугуманов

В Башкирии скончался член Союза кинематографистов, кинооператор Юлай Нугуманов

18:07, 24 ноя 2022

В Уфе на 60-м году жизни скоропостижно скончался член Союза кинематографистов, кино- и телеоператор Юлай Нугуманов.



Родился 16 июля 1963 года в Уфе в семье известного башкирского писателя Барыя (Бориса) Нугуманова, который умер в феврале этого года. Юлай Нугуманов много лет работал оператором на ГТРК «Башкортостан», участвовал в создании множества фильмов и передач, работал на телестудии УрГЭУ в Екатеринбурге.

Одной из последних работ оператора стал видеоклип для московской фольклорной группы «Ак тирмэ» в Стамбуле, где он прожил несколько лет. Как сообщила председатель Союза кинематографистов Зухра Буракаева, недавно Юлай Нугуманов вернулся на родину в Уфу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Уфа смерть
Читайте также

В Башкирии скончался известный писатель Барый Нугуманов
Культура в Башкирии
В Башкирии скончался известный писатель Барый Нугуманов
В Башкирии скончался председатель союза кинематографистов республики Фарит Габитов
Культура в Башкирии
В Башкирии скончался председатель союза кинематографистов республики Фарит Габитов
В Москве умер 88-летний режиссер Георгий Данелия
Происшествия в Башкирии
В Москве умер 88-летний режиссер Георгий Данелия
В Уфе скоропостижно скончался известный композитор и бард Сергей Круль
Культура в Башкирии
В Уфе скоропостижно скончался известный композитор и бард Сергей Круль


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: