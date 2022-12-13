Певец из Уфы Элвин Грей рассказал о своей поездке в зону СВО

14:29, 13 дек 2022

Популярный певец из Уфы Радик Юльякшина, известный под псевдонимом Элвин Грей, рассказал о своей поездке в зону специальной военной операции. Артист поведал историю своей командировки у себя в телеграм-канале.







Как поделился в своей публикации музыкант, на СВО он поехал, чтобы самостоятельно разобраться в происходящем. Он отметил, что сейчас территории спецоперации по разные стороны баррикад находятся два его лучших друга.



Также Юльякшин выразил сочувствие Украине и ее народу, пояснив, что свои первые клипы он снимал во Львове, и там у него осталось много друзей.





В заключении своего поста Радик Юльякшин передал приветы от военнослужащих тз Башкирии, которые, по его словам, «сами не спят, чтобы спали мы».



Напомним, недавно Элвин Грей дал концерт для бойцов башкирских добровольческих батальонов в зоне специальной военной операции. Ранее Радик Юльякшин отменил шесть концертов.

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Фото: vk.com/elvin_grey