В Башкирии умерла актриса Наркас Юмагузина, для которой собирали деньги
23:08, 07 янв 2023
7 января стало известно о первой в 2023 году потере в культурном мире республики.
В Уфе после болезни скончалась актриса Салаватского государственного башкирского драмтеатра, заслуженная артистка Республики Башкортостан Наркас Юмагузина. Ей было всего 39 лет.
Ранее у актрисы была диагностирована злокачественная опухоль головного мозга. Врачи сделали женщине две операции, а ее коллеги объявляли сбор средств на реабилитацию.
Наркас Юмагузину похоронят завтра на малой родине в Баймакском районе. У нее остались муж, актер Салаватского театра Мирас Юмагузин, и две дочери.
Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе Башкирии простились с молодой женщиной, которой собирали деньги на операцию.
Источник:
www.bashinform.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
Актриса Анастасия Заворотнюк может навсегда остаться парализованной
Культура в Башкирии
В Уфе скончалась народная артистка Вакиля Калмантаева
Общество в Башкирии
В Башкирии скончалась девочка, которой собрали деньги на лечение в Германии
Общество в Башкирии
Ушла из жизни худрук театра «Современник» Галина Волчек