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В Башкирии умерла актриса Наркас Юмагузина, для которой собирали деньги

В Башкирии умерла актриса Наркас Юмагузина, для которой собирали деньги

23:08, 07 янв 2023

7 января стало известно о первой в 2023 году потере в культурном мире республики.

В Уфе после болезни скончалась актриса Салаватского государственного башкирского драмтеатра, заслуженная артистка Республики Башкортостан Наркас Юмагузина. Ей было всего 39 лет.



Ранее у актрисы была диагностирована злокачественная опухоль головного мозга. Врачи сделали женщине две операции, а ее коллеги объявляли сбор средств на реабилитацию.

Наркас Юмагузину похоронят завтра на малой родине в Баймакском районе. У нее остались муж, актер Салаватского театра Мирас Юмагузин, и две дочери.

Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе Башкирии простились с молодой женщиной, которой собирали деньги на операцию.

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Источник: www.bashinform.ru
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