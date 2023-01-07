В Башкирии умерла актриса Наркас Юмагузина, для которой собирали деньги

23:08, 07 янв 2023

7 января стало известно о первой в 2023 году потере в культурном мире республики.



В Уфе после болезни скончалась актриса Салаватского государственного башкирского драмтеатра, заслуженная артистка Республики Башкортостан Наркас Юмагузина. Ей было всего 39 лет.







Ранее у актрисы была диагностирована злокачественная опухоль головного мозга. Врачи сделали женщине две операции, а ее коллеги объявляли сбор средств на реабилитацию.



Наркас Юмагузину похоронят завтра на малой родине в Баймакском районе. У нее остались муж, актер Салаватского театра Мирас Юмагузин, и две дочери.



Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе Башкирии простились с молодой женщиной, которой собирали деньги на операцию.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram