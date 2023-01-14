Скончалась уроженка Башкирии, народная артистка СССР Инна Чурикова

18:52, 14 янв 2023

Сегодня, 14 января, в возрасте 79 лет скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Печальной новостью поделился Марк Варшавер, директор театра «Ленком», где долгое время служила Чурикова. Как он рассказал «Интерфаксу», артистка скончалась после продолжительной болезни. Последние часы жизни она провела в больнице. Прощание с народной артисткой СССР пройдет 17 января.







Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 в башкирском городе Белебей. Окончив школу, она поступила в Щепкинское училище и уже снималась в кино. Инна Чурикова сыграла огромное количество ролей в таких фильмах, как «Морозко», «Я шагаю по Москве», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ширли-мырли» и другие.

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