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Поклонников возмутило выступление Элвина Грея в пьяном виде

Поклонников возмутило выступление Элвина Грея в пьяном виде

20:36, 09 фев 2023

Певец Радик Юльякшин, который выступает под псевдонимом Элвин Грей, предположительно, провел концерт в Белорецке 6 февраля в нетрезвом состоянии. Об этом на странице артиста в соцсетях написали его поклонники.

«Позорище, абсолютное неуважение к своему зрителю и поклонникам», — написала пользовательница соцсетей.



«Стыд, позор, пьянь. Народ, не ждите его в своих городах с таким нетерпением, будет таким же бухим», — прокомментировала выступление другая зрительница.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что Элвину Грею после возвращения в Уфу пытались вручить повестку в Следственный комитет.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Теги: Элвин Грей
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