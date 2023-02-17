Стало известно когда и где в Уфе пройдут народные Масленичные гулянья

21:41, 17 фев 2023

В следующие выходные, 25 и 26 февраля, Масленую неделю в Уфе завершат народными гуляньями со сжиганием чучела. В мэрии города рассказали, где и в какое время можно присоединиться к веселью.



— Поводить хороводы, поучаствовать в играх, эстафетах и конкурсах, а также отведать блинов можно будет в парках и на площадях города, а также на его отдаленных территориях, — прокомментировали в пресс-службе администрации города.







Место и время гуляний в субботу, 25 февраля:



площадь им. Серго Орджоникидзе — начало в 11:00;

площадка Республиканского центра иппотерапии — начало в 12:00;

парк «Кашкадан» — начало в 12:00;

площадка перед Домом культуры в Нагаево — начало в 12:00;

площадь перед домом культуры «Заря» в поселке Новые Черкассы — начало в 15:00.

Место и время гуляний в воскресенье, 26 февраля:





набережная реки Белой в Уфе — начало в 12:00;

площадь у ДК в селе Федоровка — начало в 11:00;

«Дёмский» парк — начало в 12:00;

стадион «Водник» — начало в 12:00;

Парк им. Якутова — начало в 12:00;

площадка перед ДК в селе Искино — начало в 12:00;

площадка перед ДК «Ядкарь» (микрорайон Нижегородка) — начало в 12:00;

парк «Первомайский» — начало в 13:00.



В мэрии добавили, что на общегородском празднике широкая Масленица на набережной реки Белой будет концерт, розыгрыш призов и подарков, а кроме того, любой желающий сможет приложить руку к созданию соломенного чучела, которое потом сожгут.

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