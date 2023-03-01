В Уфе скоропостижно скончался народный артист Башкортостана, режиссер Азат Надыргулов

14:35, 01 мар 2023

В Уфе на 61-м году скоропостижно умер актер, режиссер, педагог, народный артист Башкортостана Азат Надыргулов. Об этом «Башинформу» сообщили в министерстве культуры РБ.







Родился 19 июля 1962 года в с. Юлдыбаево Зилаирского района Башкирской АССР. Окончил актерское отделение Уфимского государственного института искусств в 1982 году и стал актером Башкирского государственного академического театра драмы им. М. Гафури. В 1987 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа в мастерскую известного режиссера-педагога Анатолия Васильева.





В 1992 году после окончания РАТИ стал режиссером, с 1997 по 2000 годы — художественным руководителем БГАТД им. М. Гафури. Был художественным руководителем ТЮЗа (1993-1997). В 1997 году театр переименован из ТЮЗа в Национальный молодежный театр и с 2000 по 2004 годы был художественным руководителем НМТ РБ. Режиссер массовых действ и представлений.



Совмещал работу режиссера и педагога в Уфимском институте искусств (профессор кафедры режиссуры и мастерства актера).

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Фото: минкультуры РБ