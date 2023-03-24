Элвин Грей предстал в новом образе

21:33, 24 мар 2023

Эстрадная звезда из Башкортостана Элвин Грей (Радик Юльякшин) сменил прическу.



На смену светлой длиной чёлке, которую долгие годы носил певец, пришли белые дреды. Обновленный имдж он продемонстрировал в соцсетях.



Пост артист подписал так: "Элвин Грей 2.0". Кроме того, Радик Юльякшин сообщил, что собирается на гастроли.



«Следите за нашим турне, мы выезжаем», - написал певец.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Элвина Грея