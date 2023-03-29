«Находимся на перепутье: башкирские власти о ситуации с уфимским Госцирком

12:27, 29 мар 2023

Средств на реконструкцию уфимского Госцирка нет. Но никто не сомневается, что данное учреждение должно работать. Андрей Назаров, премьер-министр Башкортостана, дал свой комментарий о возникшей ситуации.







"Мы находимся на перепутье. Госцирк не наш, мы не можем его финансировать. А в федеральном центре еще не определились. Хотя мы ведем с ними переговоры. Глава Башкирии обращался. Ведутся переговоры. Окончательная точка в этом вопросе еще не поставлена. На данный момент мы не можем сказать, что объекту будет оказана финансовая помощь. Несмотря на это несомненно, уфимский Госцирк должен работать". Отметил чиновник.



Уфимский Госцирк закрыли в 2017 году, так как здание начало разрушаться. Находиться в нем зрителям и персоналу стало небезопасно.

Читайте также: Власти Башкирии опровергли снос здания уфимского Госцирка

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: newsbash.ru