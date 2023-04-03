Элвин Грей серьезно повредил руку во время съемок клипа

10:47, 03 апр 2023

Башкирский певец Элвин Грей сообщил о происшествии, приключившемся на съемках одного из будущих клипов. Со слов артиста, во время прогона одной из сцен он сломал руку, из-за чего часть его тура пришлось перенести на неопределенный срок.







О произошедшем Элвин Грей или же Радик Юльякшин, сообщил в своем Telegram-канале. Судя по приложенным фото, во время съемок он, будучи за рулем автомобиля, пытался войти в резкий поворот на нем, однако что-то пошло не так, и машина, больше напоминающая гольф-кар, перевернулась. Артист не успел сгруппироваться, из-за чего машинально выставил локоть для смягчения падения, однако именно это и стало ошибкой.





В итоге автомобиль всем своим весом придавил руку Юльякшина, из-за чего та сразу треснула. После наложения гипса артист поделился грустными новостями со своими подписчиками в соцсетях, где также рассказал и о переносах нескольких концертов.



— Друзья, вынужден сообщить вам, что во время съемок клипа произошел форс-мажор. Отменять ничего не буду, но несколько площадок придется перенести. Извиняюсь за предоставленные неудобства, надеюсь на понимание, — написал он.

Читайте также: Элвин Грей предстал в новом образе

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети Элвина Грея