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Элвин Грей серьезно повредил руку во время съемок клипа

Элвин Грей серьезно повредил руку во время съемок клипа

10:47, 03 апр 2023

Башкирский певец Элвин Грей сообщил о происшествии, приключившемся на съемках одного из будущих клипов. Со слов артиста, во время прогона одной из сцен он сломал руку, из-за чего часть его тура пришлось перенести на неопределенный срок.



О произошедшем Элвин Грей или же Радик Юльякшин, сообщил в своем Telegram-канале. Судя по приложенным фото, во время съемок он, будучи за рулем автомобиля, пытался войти в резкий поворот на нем, однако что-то пошло не так, и машина, больше напоминающая гольф-кар, перевернулась. Артист не успел сгруппироваться, из-за чего машинально выставил локоть для смягчения падения, однако именно это и стало ошибкой.


В итоге автомобиль всем своим весом придавил руку Юльякшина, из-за чего та сразу треснула. После наложения гипса артист поделился грустными новостями со своими подписчиками в соцсетях, где также рассказал и о переносах нескольких концертов.

— Друзья, вынужден сообщить вам, что во время съемок клипа произошел форс-мажор. Отменять ничего не буду, но несколько площадок придется перенести. Извиняюсь за предоставленные неудобства, надеюсь на понимание, — написал он.

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Автор: ufa1.ru
Фото: соцсети Элвина Грея
Теги: Элвин Грей
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