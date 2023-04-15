Элвин Грей опубликовал жуткое видео, где он вновь "попал в ДТП"

21:57, 15 апр 2023

Известный в Башкортостане эстрадный певец Радик Юльякшин, который выступает под псевдонимом Элвин Грей, разместил на личной страничке в социальных сетях шокирующее видео.







На видеокадрах, которые были сняты из салона автомобиля, можно увидеть, как он идет по дороге, а в это время видеохудожник Наиль Юльгильдин окликает его. Отреагировав, Юльякшин движется к машине. Однако на середине проезжей части его сбивает иномарка черного цвета. Конечно, ДТП было срежиссировано, а сам клип носит социальный подтекст.



- Соблюдайте ПДД. Переходите дорогу только в положенном для этого месте, - подписал видео Элвин Грей.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что незадолго до этого Юльякшин и вправду попал в дорожно-транспортное происшествие и даже повредил руку. Это произошло во время съемок музыкального клипа.

Читайте также: Элвин Грей предстал в новом образе

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин видео