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Элвин Грей опубликовал жуткое видео, где он вновь "попал в ДТП"

Элвин Грей опубликовал жуткое видео, где он вновь "попал в ДТП"

21:57, 15 апр 2023

Известный в Башкортостане эстрадный певец Радик Юльякшин, который выступает под псевдонимом Элвин Грей, разместил на личной страничке в социальных сетях шокирующее видео.



На видеокадрах, которые были сняты из салона автомобиля, можно увидеть, как он идет по дороге, а в это время видеохудожник Наиль Юльгильдин окликает его. Отреагировав, Юльякшин движется к машине. Однако на середине проезжей части его сбивает иномарка черного цвета. Конечно, ДТП было срежиссировано, а сам клип носит социальный подтекст.

- Соблюдайте ПДД. Переходите дорогу только в положенном для этого месте, - подписал видео Элвин Грей.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что незадолго до этого Юльякшин и вправду попал в дорожно-транспортное происшествие и даже повредил руку. Это произошло во время съемок музыкального клипа.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
Теги: Элвин Грей
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