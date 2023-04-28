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Элвин Грей выпустил трек об ушедших в загул музыкантах

Элвин Грей выпустил трек об ушедших в загул музыкантах

14:36, 28 апр 2023

Певец из Уфы Радик Юльякшин (Элвин Грей) представил свою новую песню "Наливай". Артист записал трек совместно с другим популярным исполнителем Эльбрусом Джанмирзоевым.



Со своими поклонниками Юльякшин поделился предысторией песни. Ранее два музыканта записали совместный трек под названием «Пошел налево».

"Продолжение истории о двух музыкантах, которым удалось сходить "налево", вернуться к женам, кайфануть с друзьями. Теперь они ушли в загул и ищут себе оправдание. Поймем ли мы их и простим? Или будем ждать следующей песни, когда они, наконец, станут правильными, верными, семейными мужчинами? Или будем интриговать дальше?", - обратился к свои фанатам Элвин Грей.


Предпремьерной версией песни Радик Юльякшин поделился еще в ноябре 2022 года. Тогда планировалось, что песня будет называться "Бухой". Однако поклонники певца не оценили творческий подход к теме алкоголизма.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Элвин Грей
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