Эльмира Диваева из Башкирии в шоу «Голос» заняла 2 место
12:30, 03 июн 2023
28-летняя уроженка города Стерлитамак Эльмира Диваева завоевала 2 место по результатам одиннадцатого сезона шоу «Голос». Победительницей музыкального конкурса на Первом канале стала подопечная Полины Гагариной В. Соломахина из города Воронеж.
Эльмира присоединилась к команде Владимира Преснякова и в финале дуэтом с ним исполнила известные песни, включая всеми любимую "Стюардесса по имени Жанна" и хит Тины Тернер "The Best", а также "Про любовь" певицы Валерии.
Финал шоу представили 4 участницы, из которых в суперфинал прошли Эльмира и Виктория. По результатам голосования зрителей Эльмира набрала 43,2 процента голосов, в то время как Виктория получила 56,8 процента голосов и стала победительницей.
Читайте также:Яна Габбасова победила в финале шоу "Голос"
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Культура в Башкирии
Яна Габбасова победила в финале шоу "Голос"
Культура в Башкирии
Уфимка Эльмира Шаихова победила в конкурсе красоты «Жемчужина Поволжья-2019»
Политика в Башкирии
Эльмира Туканова назначена руководителем Госкомтуризма Башкортостана
Культура в Башкирии
Талантливая девочка из Башкирии получила из рук главы республики сертификат на 200 тысяч рублей