Эльмира Диваева из Башкирии в шоу «Голос» заняла 2 место

12:30, 03 июн 2023

28-летняя уроженка города Стерлитамак Эльмира Диваева завоевала 2 место по результатам одиннадцатого сезона шоу «Голос». Победительницей музыкального конкурса на Первом канале стала подопечная Полины Гагариной В. Соломахина из города Воронеж.







Эльмира присоединилась к команде Владимира Преснякова и в финале дуэтом с ним исполнила известные песни, включая всеми любимую "Стюардесса по имени Жанна" и хит Тины Тернер "The Best", а также "Про любовь" певицы Валерии.



Финал шоу представили 4 участницы, из которых в суперфинал прошли Эльмира и Виктория. По результатам голосования зрителей Эльмира набрала 43,2 процента голосов, в то время как Виктория получила 56,8 процента голосов и стала победительницей.

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Автор: Семен Подгорный