Супруга Элвина Грея рассказала об отношениях в их семье

11:04, 06 июн 2023

Инзиля, жена Радика Юльякшина, рассказала о конфликтах в их семейной жизни.



Неполадки и разногласия возникают в семьях каждого, даже среди звездных пар. На самом деле, интенсивный график выступлений и многочисленные поклонники способны негативно сказаться на любых отношениях.







Накануне Инзиле задали вопрос в социальных сетях о том, насколько часто у них возникают конфликты. Она поделилась своим мнением:



"Конечно, у нас бывают ссоры, но важно научиться садиться и сразу начинать разговор. Если возникает проблема, нужно ее обсудить. Ведь идеальных отношений не бывает", - написала молодая женщина.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Элвин Грей выпустил трек об ушедших в загул музыкантах.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети