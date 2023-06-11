Курут из Башкирии попал в Книгу рекордов России

В Башкирии во время празднования Сабантуя в Хайбуллинском районе республики жителям населенного пункта Акъяр, удалось приготовить впечатляющую порцию курута весом более 442 килограммов. О необычном рекорде сообщили в администрации муниципалитета.
Это гастрономическое блюдо представили на этническом фестивале «Ҡорот байрамы» в рамках праздника плуга. Отметим, что данный курут стал самым большим в истории страны. Рекорд зафиксировали сотрудники «Книги рекордов» России и вручили соответствующий сертификат. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram