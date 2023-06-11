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Курут из Башкирии попал в Книгу рекордов России

Курут из Башкирии попал в Книгу рекордов России

10:44, 11 июн 2023

В Башкирии во время празднования Сабантуя в Хайбуллинском районе республики жителям населенного пункта Акъяр, удалось приготовить впечатляющую порцию курута весом более 442 килограммов. О необычном рекорде сообщили в администрации муниципалитета.

Это гастрономическое блюдо представили на этническом фестивале «Ҡорот байрамы» в рамках праздника плуга. Отметим, что данный курут стал самым большим в истории страны. Рекорд зафиксировали сотрудники «Книги рекордов» России и вручили соответствующий сертификат.
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Автор: proural.info
Фото: администрация Хайбуллинского района
Теги: рекорд курут
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