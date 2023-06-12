Умер заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин

10:45, 12 июн 2023

В понедельник, 12 июня, в городе Уфа скончался 48-летний актер Хаким Муртазин, известный своей работой в Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури. Об этом было объявлено в самом театре.







Хаким Фаритович родился 14 марта 1975 года в Яныбаево, небольшой деревне в Зиачуринском районе. Он получил образование в Уфимском государственном институте искусств им. Загира Исмагилова, где успешно окончил обучение в 1996 году. В 1997 году он присоединился к труппе Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури. Принял участие во множестве постановок, включая "Кот в сапогах", "Волшебник Изумрудного города", "Урал-батыр", "Зулейха открывает глаза" и другие.





Кроме театральной деятельности, он также снялся в нескольких фильмах БСТ и "Тамыра". Более того, Муртазин выступал в качестве ведущего на концертах и других мероприятиях. В 2010 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Башкирии.



"Мы будем долго хранить светлую память о нашем коллеге, любимом актере и преданном друге в наших сердцах", - прокомментировали представители театра.



Дата и время прощания будут объявлены позже.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Башдрамтеатр им. М. Гафури / Vk.com