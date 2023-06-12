Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »

Умер заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин

Умер заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин

10:45, 12 июн 2023

В понедельник, 12 июня, в городе Уфа скончался 48-летний актер Хаким Муртазин, известный своей работой в Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури. Об этом было объявлено в самом театре.



Хаким Фаритович родился 14 марта 1975 года в Яныбаево, небольшой деревне в Зиачуринском районе. Он получил образование в Уфимском государственном институте искусств им. Загира Исмагилова, где успешно окончил обучение в 1996 году. В 1997 году он присоединился к труппе Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури. Принял участие во множестве постановок, включая "Кот в сапогах", "Волшебник Изумрудного города", "Урал-батыр", "Зулейха открывает глаза" и другие.


Кроме театральной деятельности, он также снялся в нескольких фильмах БСТ и "Тамыра". Более того, Муртазин выступал в качестве ведущего на концертах и других мероприятиях. В 2010 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Башкирии.

"Мы будем долго хранить светлую память о нашем коллеге, любимом актере и преданном друге в наших сердцах", - прокомментировали представители театра.

Дата и время прощания будут объявлены позже.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: Башдрамтеатр им. М. Гафури / Vk.com
Теги: Уфа
Читайте также

В Уфе выберут «Красу Башкортостана-2018»
Культура в Башкирии
В Уфе выберут «Красу Башкортостана-2018»
В Уфе скоропостижно скончался народный артист Башкортостана, режиссер Азат Надыргулов
Культура в Башкирии
В Уфе скоропостижно скончался народный артист Башкортостана, режиссер Азат Надыргулов
В Уфе скоропостижно скончался баянист и композитор Ильшат Яхин
Культура в Башкирии
В Уфе скоропостижно скончался баянист и композитор Ильшат Яхин
В Ростовской области в автокатастрофе погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
Происшествия в Башкирии
В Ростовской области в автокатастрофе погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: