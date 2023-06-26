Певцы Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина сыграли свадьбу
08:34, 26 июн 2023
Популярные эстрадные исполнители из Башкирии Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина связали себя брачными узами. Об этом пара рассказала своим поклонникам в социальных сетях.
Молодые официально зарегистрировали свой брак 23 июня в загсе "Чаша" в городе Казань. А празднование свадьбы Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной состоялось в воскресенье, 25 июня.
Ришат Тухватуллин коротко прокомментировал торжество, написав: "Прощай, холостая жизнь".
Напомним, что 16 апреля 2023 года музыкальные исполнители прочитали никах (бракосочетание в исламе).
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Ришата Тухватуллина
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