Певцы Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина сыграли свадьбу

08:34, 26 июн 2023

Популярные эстрадные исполнители из Башкирии Ришат Тухватуллин и Алия Карачурина связали себя брачными узами. Об этом пара рассказала своим поклонникам в социальных сетях.



Молодые официально зарегистрировали свой брак 23 июня в загсе "Чаша" в городе Казань. А празднование свадьбы Ришата Тухватуллина и Алии Карачуриной состоялось в воскресенье, 25 июня.



Ришат Тухватуллин коротко прокомментировал торжество, написав: "Прощай, холостая жизнь".



Напомним, что 16 апреля 2023 года музыкальные исполнители прочитали никах (бракосочетание в исламе).



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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Ришата Тухватуллина