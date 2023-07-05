Гульназ Асаева сделала загадочное заявление

13:14, 05 июл 2023

Популярная в Башкирии певица Гульназ Асаева поделилась со своими подписчиками в социальных сетях о непростом периоде жизни. Она призналась, что из-за этого ее мучает бессонница.







"Пережила эмоциональную ночь. Не могла уснуть, размышляла. В нашей жизни происходят большие перемены. Я не знаю, к чему все это приведет, что ожидает меня впереди, но пока все остается в таком состоянии. Скорее всего, в ближайшее время я расскажу вам кое-что, когда окончательно приму решение и пойму, что все уже ", - поделилась Асаева.





Ранее в своих социальных сетях певица упомянула, что начала заниматься бизнесом. Певица продолжит при этом заниматься творчеством. Однако в своем сообщении Гульназ Асаева добавила загадочное «пора прощаться кое с кем», поэтому изменения в ее жизни могут быть не связаны с появлением бизнеса.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети