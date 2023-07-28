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«Постоянное чувство вины и страха»: дочь Айдара Галимова рассказала о пережитом стрессе

«Постоянное чувство вины и страха»: дочь Айдара Галимова рассказала о пережитом стрессе

14:33, 28 июл 2023

Дочь известного в Башкирии певца Айдара Галимова поделилась с подписчиками в социальных сетях о недавно пережитом стрессе. Айгиза Галимова согласилась с мнением, что лето прошлого года было очень непростым.

«Удивительно, насколько другим человеком вы были прошлым летом. Даже не верится», — говорится в так называемом меме, который активно распространяют в соцсетях.

Айгиза признается, что на днях просматривала старые фотографии и видеокадры из личного архива и не поверила глазам.

«Какой ужас. Какой потухший и измученный взгляд. Постоянное чувство вины и страха. Ужас», — описывает свои переживания девушка, не раскрыв причину стресса.

Дочь пошла по стопам своего известного отца — занимается музыкой. Событиями из личной жизни она делится в своем блоге, который пользуется популярностью среди более чем 30 000 пользователей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/aigizag
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