Ирина Мирошниченко скончалась в возрасте 82 лет

15:03, 03 авг 2023

В возрасте 82 лет скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Печальную новость сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на заявление ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Ирина Мирошниченко появилась на свет 24 июля 1942 года в Барнауле. Ее великолепный актерский талант впервые проявился в художественном фильме Г. Данелии под названием «Я шагаю по Москве». Ее дебют был восхитительным, и вскоре она получила значительную роль в фильме Антона Тимошинина «Их знали только в лицо». Звания Народной артистки РСФСР артистка была удостоена в 1988 году.

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Автор: Семен Подгорный