Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

Ирина Мирошниченко скончалась в возрасте 82 лет

Ирина Мирошниченко скончалась в возрасте 82 лет

15:03, 03 авг 2023

В возрасте 82 лет скончалась народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Печальную новость сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на заявление ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Ирина Мирошниченко появилась на свет 24 июля 1942 года в Барнауле. Ее великолепный актерский талант впервые проявился в художественном фильме Г. Данелии под названием «Я шагаю по Москве». Ее дебют был восхитительным, и вскоре она получила значительную роль в фильме Антона Тимошинина «Их знали только в лицо». Звания Народной артистки РСФСР артистка была удостоена в 1988 году.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Скончалась уроженка Башкирии, народная артистка СССР Инна Чурикова
Культура в Башкирии
Скончалась уроженка Башкирии, народная артистка СССР Инна Чурикова
Ушла из жизни худрук театра «Современник» Галина Волчек
Общество в Башкирии
Ушла из жизни худрук театра «Современник» Галина Волчек
Не стало народной артистки России Нины Руслановой
Культура в Башкирии
Не стало народной артистки России Нины Руслановой
Умерла певица Людмила Сенчина
Общество в Башкирии
Умерла певица Людмила Сенчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok