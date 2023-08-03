Элвин Грей вышел на связь с неожиданной новостью

Популярный уфимский певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грей, решил прервать молчание в интернете, чтобы поделиться свежими новостями со своими преданными поклонниками. Музыкант рассказал, что во время отдыха в Таиланда он старается как можно меньше времени проводить в соцсетях.
«Еще немножко, и мы вернемся домой. А сейчас я работаю над новыми треками, каждый день записываем что-то новое», написал артист.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что Элвин Грей отправился во время своего отпуска в Таиланд. На этот раз он решил отдохнуть вместе с женой в другой стране.