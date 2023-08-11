Гульназ Асаева рассказала, как осталась без денег в пандемию

09:12, 11 авг 2023

Известная певица из Башкирии Гульназ Асаева, поделилась со своими подписчиками ситуацией, с которой ей пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса. Со слов артистки, она и ее супруг Вильдан практически «остались без денег».

Вспоминая 2019 год, когда музыкальная сцена была ее домом, Гульназ активно выступала, собирала полные залы, наслаждалась комфортом финансовой уверенности, сопровождаемой верной командой. Под звуки аплодисментов, они уже начинали подготовку к новому сезону — но вдруг наступила пандемия. Концертные площадки закрылись, звонки со стороны организаторов затихли, оставив только мучительное ожидание. Гульназ вспоминает, как они вместе с Вильданом, ее надежным спутником жизни, оказались на распутье без ясной картины будущего. Время текло медленно, вопросы без ответов зависли в воздухе.

Но в этой темной стихии артистка нашла свет. Оказавшись вдали от привычной сценичной атмосферы, она и ее супруг решили использовать ситуацию в свою пользу. Соцсети и новые бизнес-проекты стали их союзниками. Уже в 2020 году они начали развивать свои творческие и предпринимательские способности. Гульназ Асаева отмечает, что эта переориентация позволила им не только выжить в сложные времена, но и вырасти. В прошлом они были ограничены мыслью о заработке через концертную деятельность, не задумываясь о том, что подушка безопасности может понадобиться в будущем. Но пандемия, словно невидимая рука судьбы, заставила пересмотреть приоритеты и открыть новые горизонты.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Гульназ Асаевой