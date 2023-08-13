Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

Певица Гульназ Асаева рассказала, что ей помогает поддерживать хорошую форму

Певица Гульназ Асаева рассказала, что ей помогает поддерживать хорошую форму

16:20, 13 авг 2023

Известная в Башкирии певица Гульназ Асаева, поделилась секретами стройности. Подписчики в социальных сетях полюбопытствовали, что помогает артистке поддерживать хорошую форму. Оказалось, что Асаева придерживается так называемого интервального голодания.

«На самом деле, всё всегда зависит от обстоятельств, например, сколько килограммов мне предстоит сбросить. Например, после родов, когда мне требовалось избавиться от более чем 10 килограммов, я употребляла пищу только до определенного часа, а после этого воздерживалась. В промежутке между 4 и 5 часами дня я иногда позволяла себе коктейль, однако это было только при наличии сильного чувства голода. В остальное время я могла обойтись и без коктейля. В настоящее время я также рассматриваю возможность вновь прибегнуть к интервальному голоданию, чтобы избавиться от трех-четырех лишних килограммов», — поделилась Гульназ Асаева.

Интервальное голодание представляет собой метод, в котором чередуются периоды воздержания от приема пищи с периодами, когда ограничения отсутствуют, с целью достижения благоприятных физиологических эффектов. Основой этого подхода является процесс аутофагии.

Гульназ Асаева рассказала, как осталась без денег в пандемию

Читайте также:

Гульназ Асаева рассказала, как осталась без денег в пандемию

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Гульназ Асаева
Читайте также

Гульназ Асаева сделала загадочное заявление
Культура в Башкирии
Гульназ Асаева сделала загадочное заявление
Гульназ Асаева вспомнила о сложном периоде своей жизни
Общество в Башкирии
Гульназ Асаева вспомнила о сложном периоде своей жизни
Гульназ Асаева сообщила о серьезных проблемах с анализами крови
Общество в Башкирии
Гульназ Асаева сообщила о серьезных проблемах с анализами крови
Гульназ Асаевой готовится к серьезной операции
Общество в Башкирии
Гульназ Асаевой готовится к серьезной операции


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok