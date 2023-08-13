Певица Гульназ Асаева рассказала, что ей помогает поддерживать хорошую форму

16:20, 13 авг 2023

Известная в Башкирии певица Гульназ Асаева, поделилась секретами стройности. Подписчики в социальных сетях полюбопытствовали, что помогает артистке поддерживать хорошую форму. Оказалось, что Асаева придерживается так называемого интервального голодания.

«На самом деле, всё всегда зависит от обстоятельств, например, сколько килограммов мне предстоит сбросить. Например, после родов, когда мне требовалось избавиться от более чем 10 килограммов, я употребляла пищу только до определенного часа, а после этого воздерживалась. В промежутке между 4 и 5 часами дня я иногда позволяла себе коктейль, однако это было только при наличии сильного чувства голода. В остальное время я могла обойтись и без коктейля. В настоящее время я также рассматриваю возможность вновь прибегнуть к интервальному голоданию, чтобы избавиться от трех-четырех лишних килограммов», — поделилась Гульназ Асаева.

Интервальное голодание представляет собой метод, в котором чередуются периоды воздержания от приема пищи с периодами, когда ограничения отсутствуют, с целью достижения благоприятных физиологических эффектов. Основой этого подхода является процесс аутофагии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети