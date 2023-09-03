«Нас не хотели видеть»: Элвин Грей рассказал о сорванном концерте

10:23, 03 сен 2023

Певец из Башкирии Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, сообщил о сорванном концерте в Альметьевске, который должен был состояться 2 сентября. Об этом музыкант написал на личных аккаунтах в своих социальных сетях.

«С большим сожалением и горечью в сердце покидаю город. Несмотря на эмоции, хочу поделиться фактами о том, как наше выступление было сорвано», - прокомментировал ситуацию артист.

По его словам, первоначально продолжительность его выступления была ограничена всего 30 минутами, и ему запретили использовать живую музыку. Однако за 15 минут до начала мероприятия артисту все-таки было предоставлено часовое время на сцене, чтобы исполнить 14 своих песен. Об этом объявили ведущие перед началом шоу. Кроме того, ему разрешили пригласить музыкантов для выступления.

«Концерт через девять минут должен был закончиться, но нам пришлось завершить выступление из-за грубой нецензурной брани, угроз и обвинений в наш адрес. За 20 лет моей сценической карьеры такое отношение к артисту и его публике я вижу впервые», - подчеркнул Элвин Грей.

Певец принес извинения перед своими фанатами за то, что они не смогли насладиться песнями в его исполнении и за разочарование, которое они испытали. Юльякшин также обещает провести большой благотворительный концерт в городе Альметьевске.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Радика Юльякшина