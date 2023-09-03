Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

«Нас не хотели видеть»: Элвин Грей рассказал о сорванном концерте

«Нас не хотели видеть»: Элвин Грей рассказал о сорванном концерте

10:23, 03 сен 2023

Певец из Башкирии Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, сообщил о сорванном концерте в Альметьевске, который должен был состояться 2 сентября. Об этом музыкант написал на личных аккаунтах в своих социальных сетях.

«С большим сожалением и горечью в сердце покидаю город. Несмотря на эмоции, хочу поделиться фактами о том, как наше выступление было сорвано», - прокомментировал ситуацию артист.

По его словам, первоначально продолжительность его выступления была ограничена всего 30 минутами, и ему запретили использовать живую музыку. Однако за 15 минут до начала мероприятия артисту все-таки было предоставлено часовое время на сцене, чтобы исполнить 14 своих песен. Об этом объявили ведущие перед началом шоу. Кроме того, ему разрешили пригласить музыкантов для выступления.

«Концерт через девять минут должен был закончиться, но нам пришлось завершить выступление из-за грубой нецензурной брани, угроз и обвинений в наш адрес. За 20 лет моей сценической карьеры такое отношение к артисту и его публике я вижу впервые», - подчеркнул Элвин Грей.

Певец принес извинения перед своими фанатами за то, что они не смогли насладиться песнями в его исполнении и за разочарование, которое они испытали. Юльякшин также обещает провести большой благотворительный концерт в городе Альметьевске.

Элвин Грей вышел на связь с неожиданной новостью

Читайте также:

Элвин Грей вышел на связь с неожиданной новостью

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Радика Юльякшина
Теги: Элвин Грей
Читайте также

Элвин Грей вышел на связь с неожиданной новостью
Культура в Башкирии
Элвин Грей вышел на связь с неожиданной новостью
Элвин Грей призвал сибайцев не верить провокаторам
Общество в Башкирии
Элвин Грей призвал сибайцев не верить провокаторам
Элвин Грей предстал в новом образе
Культура в Башкирии
Элвин Грей предстал в новом образе
Элвин Грей отменил гастроли из-за полученной травмы
Происшествия в Башкирии
Элвин Грей отменил гастроли из-за полученной травмы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok