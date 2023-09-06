Что нужно обязательно посмотреть в Париже?

12:07, 06 сен 2023

Париж по традиции занимает первые места практически во всех туристических путеводителях мира. Перечислить все достопримечательности, которые следует посетить в одном из самых романтичных городов мира, невозможно, но отметим наиболее интересные из них.

• На весь мир знаменит парижский оперный театр «Гранд Опера», основанный в 1969 году. Его историческое наименование — Королевская академия музыки. Своим созданием знаменитое культурное учреждение обязано композитору Роберу Камберу и поэту Пьеру Перрену. Их совместное творение «Помона» стало первым музыкальным произведением, продемонстрированным на этих театральных подмостках. Нынешний современный вид здание приобрело, благодаря архитектору Шарлю Гарнье, которому удалось завершить строительство в 1875 году.

• Неподалёку от известнейшего университета Сорбонна, в самом сердце Парижа расположился Латинский квартал. Именно с учебным заведением связано название этого места, так как большинство студентов владели латынью. Сегодня к знаменитой Сорбонне добавились Высшая Парижская школа горного дел и Университет Кюри.

• В конце бульвара Сан-Мишель в Латинском квартале расположился уникальный дворцово-парковый ансамбль «Люксембургский сад». Название он получил от Люксембургского дворца, считающегося одним из лучших архитектурных памятников страны. Здесь расположены два интереснейших фонтана: Центральный, который находится у входа в королевское поместье, и фонтан Медичи, ныне заросший мхом. На территории сада находится одна из четырёх парижских копий Статуи Свободы. Также в парке постоянно проходят различные концерты и другие культурные события.

• Монмартр — наивысшая точка Парижа. В предыдущие века он считался местом богемного променада. Множество знаменитых писателей и художников коротали здесь вечера в уютных кафе, после чего писали свои шедевры. На вершине холма будет интересно посетить католическую Базилику Сакре-Кёр. Совершить восхождение на Монмартр можно по длинной лестнице, либо с помощью фуникулёра.

• Более знаменитого музея искусств, чем Лувр, сложно отыскать во всём мире. Он официально считается самым большим музеем планеты, а также бьёт рекорды посещаемости. Музейная история заведения начиналась в XVIII веке, а до того во дворце находились королевская сокровищница и министерство финансов. В те времена дворец был довольно миниатюрных размеров. Позже он разрастался, а в конце XX века была построена знаменитая пирамида из стекла, которую сейчас принято считать неотъемлемым символом музея.

Славится Лувр своей уникальной экспозицией, «изюминкой» которой является знаменитая «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Его визитной карточкой считается и скульптура Венеры Милосской. А всего экспозиция музея состоит из более 6 000 экспонатов. Выходным в Лувре является вторник, а не понедельник, как привычно для большинства посетителей.

• Любители импрессионизма найдут много интересного для себя в Музее д'Орсэ. Картины Лотрека, Дега, Гогена, Ренуара и множества других знаменитых художников расположились в уютных залах. Интересным фактом является то, что музей находится в одном здании с вокзалом и отелем.

• Музей Родена — третий по посещаемости среди музеев французской столицы. Здание в стиле рококо было возведёно в конце XVII века. Выдающийся скульптор Огюст Роден прожил здесь 9 лет (1908-1917). Позже он подарил государству все свои скульптуры, а также приобретённые им живописные полотна Ван Гога и Ренуара. Все лучшие скульптурные творения Родена представлены в прилегающем парке.

• Неподалёку от Лувра, в центре Парижа, расположилась резиденция Кардинала Ришелье, более известная как Пале-Рояль. Изначально поместье выглядело не столь впечатляюще, но усилиями архитектора Жак Лемерсье, преобразились как здания, так и прилегающая территория. По просьбе кардинала тут появились парк, картинная галерея, библиотека и театр.

Во время прогулки по Парижу внимание туриста привлекут и другие достопримечательные места «старого города», потому что здесь каждая улочка дышит историей.