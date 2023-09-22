Элвин Грей сообщил о своей болезни

11:08, 22 сен 2023

Уфимский певец Радик Юльякшин, известный под творческим псевдонимом Элвин Грей, поделился с фанатами информацией о своем здоровье. В соцсетях исполнитель написал о плохом самочувствии после последнего выступления.

«Чуть-чуть заболел: сегодня после концерта голос сел. Приготовил себе раствор. Ну и вчера, видимо, простыл, поэтому сразу шерстяные носки, печка. Я как дедушка», — поделился Элвин Грей.

Несмотря на свое недомогание, певец не отменил свой предстоящий концерт в городе Ижевске и прибыл туда, чтобы выступить перед поклонниками.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети