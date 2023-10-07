«Не было другого выхода»: Гульназ Асаева объяснила, почему ей пришлось петь под фонограмму

14:01, 07 окт 2023

В Уфу приехала известная артистка эстрады - Гульназ Асаева. Об ее возвращении в город стало известно из постов в социальных сетях самой девушки. Она поделилась недавней тяжелой ситуацией, которая произошла с ее голосовыми связками, и которая могла бы серьезно поставить под вопрос ее грядущее выступление.

В своих публикациях, Гульназ Асаева подчеркнула, что состояние ее голосовых связок оставляет желать лучшего. На саундчеке она попробовала спеть, но ее голос был крайне слабым и даже неспособным воспроизвести даже одну строчку. В итоге ей пришлось признать, что голоса у нее практически не осталось, и для выступления придется использовать фонограмму.

Такое признание Гульназ Асаевой было откровенным и неожиданным для многих. Она подчеркнула, что мало кто из артистов решается делиться подобными проблемами с публикой, так как это событие для нее самой было настоящим испытанием.

Артистка отметила, что в мире шоу-бизнеса мало кто готов признаться в подобных сложностях, но она решилась на это. В ее словах звучала боль и горечь от того, что произошло с ее голосом, и она назвала это "насилием над собой".

Ранее Гульназ Асаева объявила о переносе своих концертов из-за потери голоса. Она подчеркнула, что не собирается позволять себе выступать перед полными залами, используя фонограмму.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Асаевой