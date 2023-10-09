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В сериале с Безруковым снялись горняки из Башкирии

В сериале с Безруковым снялись горняки из Башкирии

11:45, 09 окт 2023

На Первом канале состоится премьерный показ нового детективного сериала «Бизон. Дело манекенщицы» главную роль в котором исполнил российский актер Сергей Безруков. Этот сериал примечателен тем, что значительная часть съемок проходила в Башкирии на территории карьеров Учалинского горно-обогатительного комбината.

Сообщается, что съемки фильма проводились в марте 2023 года и охватили сразу три карьера комбината - Молодежный, Западно-Озерный и Учалинский. В массовых сценах были задействованы 27 работников Учалинского рудника.

Сам сериал снят по заказу Первого канала кинокомпанией «Мармот-фильм» В. Тодоровского. Действие разворачивается в 70-х годах прошедшего столетия. Главному герою - принципиальному следователю уголовного розыска Кириллу Бессонову в исполнении Сергея Безрукова - предстоит расследовать запутанное дело об убийстве манекенщицы Милы Никаноровой.

Зрителей ждет захватывающий детектив в ретро-стилистике с участием популярных актеров. А для жителей Башкирии премьера обещает стать особенно интересной - ведь часть сериала снималась на знакомых им локациях.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Руслан Гилязетдинов/vk.com
Теги: Учалинский район Безруков кино
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