На Первом канале стартовал показ сериала с Безруковым, одну из серий которого снимали в Башкирии

23:24, 10 окт 2023

На Первом канале стартовал показ детективного сериала с участием известного актера Сергея Безрукова в главной роли. Съемки проходили в том числе и на предприятии Башкирии - Учалинском горно-обогатительном комбинате.

Согласно сюжету, действие фильма разворачивается в 1974 году в Москве. Во время демонстрации мод в Доме моделей на Кузнецком мосту в подсобном помещении была найдена повешенной ведущая манекенщица Мила Никанорова. Расследованием занимается принципиальный следователь МУРа Кирилл Бессонов по прозвищу Бизон, роль которого и исполняет Безруков. Однако по ходу следствия возникает множество загадок, поскольку в недрах Дома моды таится большое количество тайн.

Помимо Безрукова, в актерский состав вошли Айсель Прат, Лика Маркелова, Анна Богомолова, Александр Яценко, Геннадий Смирнов и другие известные российские артисты. Режиссером выступил Сергей Чекалов, на счету которого такие работы как «Фальшивый флаг», «По ту сторону смерти». Премьерные показы «Бизона» запланированы на 22:00 ежедневно.

Для съемок некоторых эпизодов понадобились виды шахты, поэтому часть картины решено было снимать на карьере Учалинского ГОКа на границе Башкирии и Челябинской области. Съемочный процесс проходил в марте прошлого года. На предприятии нашли и отреставрировали советские самосвалы марки БелАЗ, а также раритетные автомобили того времени. В массовке задействовали около 30 местных шахтеров-учалинцев.

О положительных впечатлениях от посещения Башкирии рассказал в соцсетях Сергей Безруков. По его словам, съемочная группа была принята на комбинате очень радушно.

«Завершение съемок - это, безусловно, праздник! И нам его действительно организовали! Огромное спасибо за это Учалинскому ГОКу, при поддержке которого мы снимали заключительные сцены фильма. Банкет, выступления ансамбля "Ляйсан", национальная кухня, традиционная музыка... Мы даже послушали игру на курае - это башкирская тростниковая флейта», - поделился актер.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сергей Безруков / Vk.com