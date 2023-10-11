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Элвин Грей перепел знаменитую песню Мурата Насырова в своем новом клипе

Элвин Грей перепел знаменитую песню Мурата Насырова в своем новом клипе

20:07, 11 окт 2023

Башкирский исполнитель Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, недавно представил поклонникам отрывок из своего нового музыкального клипа. Его композиция является кавер-версией хита 1990-х годов "Я – это ты", который в оригинале исполнял казахстанский и российский эстрадный певец Мурат Насыров.

В опубликованном тизере нового клипа можно видеть, как Элвин Грей прогуливается по деревенской местности, а фон за его спиной переливается разными красками. После множества монтажных склеек артист начинает кружиться и исполняет припев композиции. Судя по реакции подписчиков, такая необычная подача материала пришлась им по душе.
"Получилось очень креативно и нестандартно!", "Элвин Грей, вы лучший!", "Похоже, что Радик одолжил кофту у Инзили", - делятся впечатлениями поклонники музыканта в комментариях.

Однако не все разделяют общий восторг. Одна из поклонниц раскритиковала визуальную составляющую клипа, отметив, что она выглядит немного странно и неорганично.

"Знаю, это может прозвучать не очень приятно, но мне почему-то не нравится видеоряд, спецэффекты всё портят. И почему ты, Радик, как-то неестественно двигаешься, будто у тебя проблемы с ногами? Смотрится очень неорганично, как робот", - высказывает своё мнение одна из поклонниц артиста.

Песню "Я – это ты" в конце 1990-х годов сделал по-настоящему популярной казахстанский исполнитель Мурат Насыров. В 1998 году он даже получил за неё престижную премию "Золотой граммофон". Эта композиция стала самым узнаваемым лирическим хитом Насырова, затмив даже его другую знаменитую песню "Мальчик хочет в Тамбов".

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: Радик ЮЛЬЯКШИН
Теги: Элвин Грей
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