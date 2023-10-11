Элвин Грей перепел знаменитую песню Мурата Насырова в своем новом клипе

20:07, 11 окт 2023

Башкирский исполнитель Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, недавно представил поклонникам отрывок из своего нового музыкального клипа. Его композиция является кавер-версией хита 1990-х годов "Я – это ты", который в оригинале исполнял казахстанский и российский эстрадный певец Мурат Насыров.

"Получилось очень креативно и нестандартно!", "Элвин Грей, вы лучший!", "Похоже, что Радик одолжил кофту у Инзили", - делятся впечатлениями поклонники музыканта в комментариях.

В опубликованном тизере нового клипа можно видеть, как Элвин Грей прогуливается по деревенской местности, а фон за его спиной переливается разными красками. После множества монтажных склеек артист начинает кружиться и исполняет припев композиции. Судя по реакции подписчиков, такая необычная подача материала пришлась им по душе.

Однако не все разделяют общий восторг. Одна из поклонниц раскритиковала визуальную составляющую клипа, отметив, что она выглядит немного странно и неорганично.

"Знаю, это может прозвучать не очень приятно, но мне почему-то не нравится видеоряд, спецэффекты всё портят. И почему ты, Радик, как-то неестественно двигаешься, будто у тебя проблемы с ногами? Смотрится очень неорганично, как робот", - высказывает своё мнение одна из поклонниц артиста.

Песню "Я – это ты" в конце 1990-х годов сделал по-настоящему популярной казахстанский исполнитель Мурат Насыров. В 1998 году он даже получил за неё престижную премию "Золотой граммофон". Эта композиция стала самым узнаваемым лирическим хитом Насырова, затмив даже его другую знаменитую песню "Мальчик хочет в Тамбов".

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: Радик ЮЛЬЯКШИН