Скончался Сергей Гладков - один из создателей юмористической программы «Каламбур»

14:17, 19 окт 2023

Российское телевидение и кино понесли тяжелую утрату — на 61-м году жизни скончался талантливый актер, режиссер и сценарист, создатель «Каламбура» Сергей Гладков.

Гладков родился в 1962 году в Харькове, в то время еще являвшемся частью Советского Союза. После окончания школы поступил в Одесский политехнический институт, а позже организовал первую студенческую клоунскую группу «Пантофон». Этот коллектив стал прообразом будущих знаменитых проектов Гладкова.

В 1987 году Гладков создал клоунскую группу «Магазин Фу», с которой гастролировал по стране и стал лауреатом многочисленных фестивалей. Успех коллектива был обусловлен яркими образами, смешными миниатюрами и высоким профессионализмом участников.

Настоящую славу Гладкову принесло сотрудничество с популярным комедийным дуэтом «Сладкая жизнь». В 1996 году они объединили усилия и создали легендарную команду «Каламбур», выпускавшую одноименную юмористическую телепередачу. Сергей являлся не только актером, но и соавтором сценариев многих рубрик.

Особенно запомнились зрителям его яркие образы — Мужик из «Деревни дураков», Неудачник из «Бара Каламбур», а также персонажи из «Железного капута», «Крутого пике» и других популярных рубрик. Гладков обладал уникальным комедийным талантом, умением импровизировать и создавать живые, запоминающиеся характеры.

Помимо «Каламбура», Сергей Гладков принимал участие в различных юмористических шоу в качестве звукорежиссера и сценариста. Он также создал 60 серий анимационного сериала «S.O.S.», куда перенес образы Мужика и Морячка из «Каламбура». До последних дней Гладков активно работал в кино и на телевидении.

Сергей Гладков был не только выдающимся артистом, но и прекрасным семьянином — у него остались любящая жена и двое детей. Его безвременный уход — огромная потеря для российской комедии и всего шоу-бизнеса. Яркие образы, созданные Гладковым, навсегда вошли в историю отечественного юмора.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео