Не стало бывшего музыканта лейбла «Элвин Грей» Артура Кусимова

15:52, 22 окт 2023

Печальное известие пришло из мира музыки. Экс-музыкант лейбла «Элвин Грей» Артур Кусимов ушел из жизни в расцвете творческих сил. Об этой трагической новости сообщил Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей.

«Тяжело и горько. Мы скорбим по ушедшему талантливому музыканту. В последние два года Артур активно работал над своим сольным проектом. К сожалению, судьба распорядилась по-своему», - написал Элвин Грей в своих социальных сетях.

«Мы никогда не грустили, даже ни разу не ругались. Ты всегда был за мир во всем мире, думал сначала о других, а уже потом о себе».

Друг и коллега Артура по музыкальному цеху, известный под псевдонимом Rena RNT, тепло отозвался о покойном:

Причина внезапной кончины музыканта пока не разглашается. У Артура остались мама и младшая сестренка.

Прощание с Кусимовым пройдет 23 октября в городе Казани. Начало церемонии в 14:00. Артиста похоронят на следующий день в родном селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии.

Артур Кусимов окончил Московское суворовское военно-музыкальное училище в 2012 году. Выбор военной карьеры Артур объяснял тем, что является внучатым племянником Герою Советского Союза Тагиру Кусимову и хотел пойти по его стопам.

С 2015 года молодой человек работал в лейбле Элвина Грея, став одним из первых артистов, кто присоединился к Юльякшину в его многочисленных концертных турах.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Элвина Грея