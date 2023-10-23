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Элвин Грей назвал причину смерти 31-летнего музыканта Артура Кусимова

Элвин Грей назвал причину смерти 31-летнего музыканта Артура Кусимова

16:21, 23 окт 2023

Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей назвал причину смерти бывшего музыканта его группы. Ею стала внезапная проблема с сердцем.

По словам друзей покойного, на протяжении последней недели Артур жаловался на плохое самочувствие, однако продолжал активно работать и записывать новые композиции вместе с коллегами. Неожиданно у музыканта резко упало артериальное давление. Несмотря на экстренные меры, предпринятые прибывшими на место врачами скорой помощи, спасти жизнь 31-летнего музыканта не получилось.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что 22 октября стало известно о кончине Артура Кусимова, экс- участника популярного музыкального лейбла "Элвин Грей". Церемония прощания пройдет 23 октября с 14:00 до 15:00 в прощальном зале по адресу Сибирский тракт, 31А в Казани. Похороны состоятся 24 октября на родине Артура в селе Аскарово Абзелиловского района республики.


Не стало бывшего музыканта лейбла «Элвин Грей» Артура Кусимова

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Не стало бывшего музыканта лейбла «Элвин Грей» Артура Кусимова
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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