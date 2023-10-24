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Глава Росгосцирка назвал новые сроки реконструкции цирка в Уфе

Глава Росгосцирка назвал новые сроки реконструкции цирка в Уфе

16:34, 24 окт 2023

Стало известно, что долгожданная реконструкция Госцирка в Уфе начнется не раньше 2026 года. Эту новость озвучил генеральный директор Росгосцирка С. Беляков.

По его словам, проект финансирования реконструкции уфимской цирковой площадки в очередной раз не прошел рассмотрение и не вошел в Федеральную адресную инвестпрограмму на ближайшие два года. В связи с этим руководству Росгосцирка пришлось подать заявку на выделение средств уже на 2026 год.

Глава российского циркового ведомства выразил уверенность, что на этот раз финансирование будет получено и работы по реконструкции стартуют в заявленный срок. При этом он не исключил, что реальные сроки могут еще сдвинуться, поскольку окончательное решение по бюджетным ассигнованиям будет приниматься только в 2026 году.

По предварительным данным, на первый этап работ планируется выделить порядка 870 млн рублей.

Напомним, что цирк в столице республики закрыт начиная с 2017 года. Тогда по решению прокуратуры его работа была приостановлена из-за многочисленных нарушений требований безопасности. К моменту начала реконструкции цирк простоит закрытым уже почти 10 лет.

Изначально планировалось, что работы стартуют еще в 2022 году. Однако Министерство культуры РФ несколько раз отказывало в выделении средств на реализацию проекта.

В начале этого года в решение проблемы вмешался глава Башкирии Радий Хабиров. На встрече с российским президентом он попросил его оказать содействие. Глава государства пообещал помочь, и, по словам Белякова, свое обещание выполнил. Теперь остается дождаться положительного решения по выделению бюджетных средств и наконец приступить к долгожданной реконструкции уфимского Госцирка.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа госцирк
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