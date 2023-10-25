«Царство тебе небесное, улыбашка»: в Башкирии похоронили Артура Кусимова

11:06, 25 окт 2023

В Башкирии прошли похороны музыканта Артура Кусимова, который сотрудничал с известным певцом Радиком Юльякшиным, выступающим под сценическим псевдонимом Элвин Грей. Церемония прошла в Аскарово, родном селе молодого музыканта.

31-летний Артур Кусимов несколько лет выступал вместе с Элвином Греем, исполняя песни на его концертах. Фанаты очень тепло относились к Кусимову и дали ему прозвище «Мистер Улыбка» за позитивную энергетику и обаяние. К сожалению, у музыканта были проблемы с сердцем, из-за которых он и ушел из жизни слишком рано.

На похоронах присутствовали родные и близкие Артура Кусимова, а также его коллеги и друзья. Сестра Юльякшина Регина опубликовала фото с церемонии и написала трогательные слова: «Прощай, Кусимчик. Ты навсегда в моем сердечке». Соболезнования выразила и жена Элвина Грея Инзиля.

Много теплых слов в адрес Кусимова написали его поклонники и друзья. Они отмечали его талант, обаяние и позитивный настрой. «Артур был самый лучший друг», - поделилась одна из фанаток. «Такой молодой и красивый... мои соболезнования родителям и родным, друзьям, очень, очень жаль», - написал один из читателей.

У Артура Кусимова остались мама и младшая сестренка, которым сейчас очень нелегко.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Регина Юльякшина