Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

«Царство тебе небесное, улыбашка»: в Башкирии похоронили Артура Кусимова

«Царство тебе небесное, улыбашка»: в Башкирии похоронили Артура Кусимова

11:06, 25 окт 2023

В Башкирии прошли похороны музыканта Артура Кусимова, который сотрудничал с известным певцом Радиком Юльякшиным, выступающим под сценическим псевдонимом Элвин Грей. Церемония прошла в Аскарово, родном селе молодого музыканта.

31-летний Артур Кусимов несколько лет выступал вместе с Элвином Греем, исполняя песни на его концертах. Фанаты очень тепло относились к Кусимову и дали ему прозвище «Мистер Улыбка» за позитивную энергетику и обаяние. К сожалению, у музыканта были проблемы с сердцем, из-за которых он и ушел из жизни слишком рано.

На похоронах присутствовали родные и близкие Артура Кусимова, а также его коллеги и друзья. Сестра Юльякшина Регина опубликовала фото с церемонии и написала трогательные слова: «Прощай, Кусимчик. Ты навсегда в моем сердечке». Соболезнования выразила и жена Элвина Грея Инзиля.

Много теплых слов в адрес Кусимова написали его поклонники и друзья. Они отмечали его талант, обаяние и позитивный настрой. «Артур был самый лучший друг», - поделилась одна из фанаток. «Такой молодой и красивый... мои соболезнования родителям и родным, друзьям, очень, очень жаль», - написал один из читателей.

У Артура Кусимова остались мама и младшая сестренка, которым сейчас очень нелегко.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Регина Юльякшина
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok