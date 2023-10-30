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Народный артист Башкирии получил травму во время спектакля

Народный артист Башкирии получил травму во время спектакля

19:42, 30 окт 2023

Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Фидан Гафаров получил травму во время спектакля «Цена счастья», который проходил в Верхнеяркеевском районном Доме культуры 28 октября. Несмотря на это артист доиграл роль до конца.

Как рассказал сам Гафаров в интервью информационному агентству «Башинформ», инцидент произошел в незнакомых для него декорациях во время гастрольного показа. Во время одной из сцен на сцене выключили свет, и актеру нужно было переместиться в темноте на другую позицию. Из-за того, что расстояние было немного иным, чем обычно, Фидан ошибся и упал, сильно разбив лицо до крови. Позже обнаружилось, что у него треснула скула.

Гафаров отметил, что не имеет никаких претензий ни к кому из труппы — подобное может случиться в их профессии в любой момент. Актеру сразу принесли бинты и лед, чтобы остановить кровотечение и уменьшить отек. Несмотря на травму, артист доиграл спектакль до конца, появляясь на сцене в своих эпизодах. Премьера прошла с аншлагом и бурными овациями зрителей.

Музыкальная мелодрама «Цена счастья» по пьесе Халисы Мударисовой идет в Башкирском академическом театре драмы уже 12 лет при полных залах. Этот спектакль пользуется большой популярностью у зрителей, некоторые приходят на него по многу раз. Гафаров играет в нем главную роль. Сейчас артисту необходимо пройти курс лечения после полученной травмы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Фидан Гафаров / Vk.com
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