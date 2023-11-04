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Айдар Галимов рассказал, какие ошибки не повторил бы в молодости

Айдар Галимов рассказал, какие ошибки не повторил бы в молодости

11:55, 04 ноя 2023

В интервью на радио BFM популярный певец Айдар Галимов поделился размышлениями о том, какие советы он дал бы себе в молодости, если бы представилась такая возможность.

Артист признался, что в первую очередь посоветовал бы себе молодому быть более самокритичным и не думать, что успех и слава будут сопутствовать ему всегда. По мнению Айдара Галимова, в жизни самое главное - дорожить временем и не упускать шансы, которые выпадают на нашу долю.
"Тому юноше я сказал бы - не всегда всё будет так хорошо, как сейчас. Сейчас тебе кажется, что перед тобой открыты все двери, но потом будет сложнее, возможностей станет меньше. Дорожи каждым мгновением, цени встречи и возможности, пока они есть. Время летит так стремительно, его так мало", - подчеркнул певец.

Напомним, творческий путь Айдара Галимова начался в 1989 году с победы на радиоконкурсе, посвящённом 70-летию Башкирской АССР. В 1993 году артист основал собственную студию "Айдар" и активно гастролирует по настоящее время. За долгую карьеру им записано более 400 песен на разных языках. Интервью на радио ещё раз продемонстрировало мудрость и жизненный опыт этого знаменитого исполнителя.

Автор: Семен Подгорный
Фото: vk.com/aidar.galimov
Теги: Айдар Галимов
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