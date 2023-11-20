Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

Не по плану: Уразова призналась в форс-мажоре на сцене

Не по плану: Уразова призналась в форс-мажоре на сцене

Известная в Башкирии певица Гузель Уразова в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» поделилась историей о непредвиденной ситуации, случившейся с ней прямо во время концерта. По словам певицы, подобные моменты периодически происходят на сцене, однако главное - сохранять хладнокровие и не поддаваться панике.

Гузель Уразова отметила, что отступления от намеченного сценария концерта - явление отнюдь не редкое. Однако артисту важно не дать зрителю заподозрить, что произошел какой-то сбой. В качестве примера она описала курьезный случай, произошедший с ней лично на одном из выступлений.

Тогда на Уразовой был тяжелый 11-килограммовый корсет, который предстояло снять прямо на сцене в рамках очередного перевоплощения. Однако в самый ответственный момент подвела молния, которую удалось расстегнуть лишь наполовину. В итоге тот номер пришлось отменить, а Гузель исполнила следующие две композиции в прежнем образе, после чего ушла за кулисы переодеваться. Но и там упрямая молния не желала поддаваться, так что на освобождение из плена корсета ушло немало драгоценного времени.

"Я тогда изрядно стрессанула! Здесь уже без паузы в концерте не обошлось – потребовалось приложить немало усилий, чтобы вызволить меня из этого корсета. Но мои зрители и не догадались, что произошел какой-то сбой. Самое важное – сохранять спокойствие", - резюмировала Гузель Уразова.
Гузель Уразову сравнили в соцсетях с обезьяной

Читайте также:

Гузель Уразову сравнили в соцсетях с обезьяной
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Гузель Уразовой
Теги: Гузель Уразова
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok