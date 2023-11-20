Не по плану: Уразова призналась в форс-мажоре на сцене

Известная в Башкирии певица Гузель Уразова в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» поделилась историей о непредвиденной ситуации, случившейся с ней прямо во время концерта. По словам певицы, подобные моменты периодически происходят на сцене, однако главное - сохранять хладнокровие и не поддаваться панике.

Гузель Уразова отметила, что отступления от намеченного сценария концерта - явление отнюдь не редкое. Однако артисту важно не дать зрителю заподозрить, что произошел какой-то сбой. В качестве примера она описала курьезный случай, произошедший с ней лично на одном из выступлений.

Тогда на Уразовой был тяжелый 11-килограммовый корсет, который предстояло снять прямо на сцене в рамках очередного перевоплощения. Однако в самый ответственный момент подвела молния, которую удалось расстегнуть лишь наполовину. В итоге тот номер пришлось отменить, а Гузель исполнила следующие две композиции в прежнем образе, после чего ушла за кулисы переодеваться. Но и там упрямая молния не желала поддаваться, так что на освобождение из плена корсета ушло немало драгоценного времени.

"Я тогда изрядно стрессанула! Здесь уже без паузы в концерте не обошлось – потребовалось приложить немало усилий, чтобы вызволить меня из этого корсета. Но мои зрители и не догадались, что произошел какой-то сбой. Самое важное – сохранять спокойствие", - резюмировала Гузель Уразова.

Читайте также: Гузель Уразову сравнили в соцсетях с обезьяной

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Гузель Уразовой