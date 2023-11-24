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В Башкирии скоропостижно скончался хореограф Роберт Ишмаков

В Башкирии скоропостижно скончался хореограф Роберт Ишмаков

22 ноября на 62-м году жизни скончался выдающийся хореограф, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Роберт Ишмаков.

Роберт Ишмаков посвятил всю свою жизнь развитию хореографического искусства в Башкирии. Он был талантливым педагогом и наставником для многих молодых танцоров - долгие годы преподавал в Башкирском республиканском колледже культуры и искусства в Стерлитамаке.

Но главным делом жизни Роберта Ишмакова стал основанный им фольклорный ансамбль "Солнышко", получивший звание "Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации". На протяжении многих лет Ишмаков был бессменным руководителем и вдохновителем этого творческого коллектива, ставшего гордостью культуры Башкирии. Его вклад в популяризацию и развитие национального хореографического искусства республики по достоинству оценен многочисленными наградами.

Церемония прощания с народным артистом Башкирии Робертом Ишмаковым состоится 24 ноября в Городском дворце культуры Стерлитамака. Начало церемонии в 10:30, продлится она до 12:00. Ожидается, что проститься с выдающимся хореографом и педагогом придут не только его родные, друзья и коллеги, но и сотни почитателей его таланта.


Автор: Семен Подгорный
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