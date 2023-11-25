Врачи из Уфы удалили кисту на ноге заслуженному артисту Татарстана

Заслуженный артист республики Татарстан, известный исполнитель Фирдаус Тямаев в последнее время столкнулся с проблемами со здоровьем. Ему пришлось пройти серьезное хирургическое вмешательство на ноге. Операция проходила в одной из клиник города Уфы и длилась 2,5 часа.

Артист сообщил своим подписчикам в социальных сетях, что процедура прошла успешно и он уже идет на поправку. Известный певец также поделился подробностями сложившейся ситуации.

Как рассказал артист, примерно два года назад он уже перенес аналогичную операцию по удалению кисты на ноге. Процедура тогда проводилась в одной из клиник Германии. Однако спустя некоторое время на этом же месте вновь начало разрастаться опухолевое образование. В связи с этим и потребовалось повторное хирургическое вмешательство.

По словам Фирдауса Тямаева, во время последних гастрольных выступлений в Сибири нога сильно отекла и началось воспаление. По возвращении он прошел обследование, результаты которого подтвердили наличие все той же кисты. Данные анализов были отправлены в Германию, где врачи вновь предложили провести операцию. Однако на этот раз артист решил довериться российским хирургам и договорился о проведении процедуры с одним известным профессором-специалистом в Уфе.





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Фирдауса Тямаева