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Элвин Грей сообщил, что покидает Россию

Элвин Грей сообщил, что покидает Россию

В четверг, 21 декабря, известный исполнитель из Башкирии Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, покинул пределы Российской Федерации. Об этом он проинформировал подписчиков своего Телеграм-канала.

Исполнитель опубликовал видеозапись из аэропорта, в которой поделился с поклонниками, что отправляется на заслуженный отдых в Таиланд.

Юльякшин сообщил, что прошел паспортный контроль и теперь пора садиться в самолет, чтобы отправиться на отдых в теплые края. Он добавил, что уже давно так сильно не стремился на отдых, как сейчас. По его словам, уходящий год был очень продуктивным: он выпустил много песен, снял несколько клипов, объездил с концертами множество городов. Поэтому, как отметил Юльякшин, он летит набираться сил и вдохновения, чтобы в следующем году порадовать поклонников новыми композициями и видеоработами. Музыкант пожелал всем хорошего настроения.

Напомним, накануне, 20 декабря, Элвин Грей рассказал о встрече с известным российским артистом Олегом Газмановым. Опубликованная Юльякшиным совместная фотография позволяет предположить, что музыканты работали вместе над новой песней или даже совместным видеоклипом.

«Не по пути»: таксист отказался везти жену певца Элвина Грея

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Элвин Грей
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