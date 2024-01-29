Глава Башкирии включил в состав Совета по вопросам культуры и искусства Анвара Нургалиева

Накануне Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ о внесении изменений в состав Совета при Главе региона по вопросам развития культуры и искусства. Этот консультативный орган был создан с целью выработки предложений по совершенствованию государственной политики в сфере культуры на территории Башкирии.

Согласно тексту указа, в обновленный состав Совета включен директор театра-студии «Анвар Нургалиев», народный артист республики Анвар Нургалиев.

Подписанный руководителем региона указ уже вступил в законную силу. Ожидается, что обновленный состав Совета будет эффективно работать над решением стратегических задач развития сферы культуры и искусства в Башкортостане, а также готовить предложения по совершенствованию региональной культурной политики для руководства республики.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Анвара Нургалиева