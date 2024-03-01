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«Пил ежедневно и много»: Элвин Грей рассказал о злоупотреблении алкоголем

«Пил ежедневно и много»: Элвин Грей рассказал о злоупотреблении алкоголем

22:21, 01 мар 2024

В интервью YouTube-каналу «Первая Союзная» башкирский певец Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, поделился историями о злоупотреблении алкоголем и профессиональной травме.

По словам артиста, в настоящее время он употребляет спиртное «крайне редко, когда нет работы». А вот раньше, признается Юльякшин, пил он «ежедневно и много». Кроме того, исполнитель отметил, что курит сигареты с 20 лет и бросать не собирается. Сейчас ему 34 года.

Также музыкант подробно рассказал о своей профессиональной травме — двусторонней тугоухости, возникшей из-за акустического повреждения. По его словам, у него «срез верхних частот идет до шести тысяч герц». Раньше, когда он сводил песни, всё отлично слышал. А сейчас в эту область даже не лезет — примерно набросает трек и зовёт кого-то из коллег, кто лучше слышит.

«У меня, например, муха пролетает — и я могу её не услышать», — пояснил Юльякшин. Певец с грустью вспоминает, что раньше слышал всё идеально. Но в какой-то момент сильно переработался, увлёкшись работой с графиком по два концерта в день.

По словам артиста, травма возникла во время гастролей в Тюмени. Внезапно из колонок раздался резкий хлопок, после которого в ушах появился долгий звон. Музыкант с тревогой понял, что слышит всё тише. На следующее утро он едва различал звуки и вынужден был отменить выступление.

«Всё перед глазами пронеслось: как я буду работать, как я буду слышать», — вспоминает исполнитель. В Казани нашёлся хороший врач, поставивший диагноз. Было прописано лечение, однако в полном выздоровлении отказали. То же самое сказали немецкие специалисты. По словам Радика, в мире пока не изобрели средство от этого недуга.

Певец признаётся, что после травмы впал в уныние и на полтора года отошёл от работы в студии. «Слава богу, сейчас я это уже забыл, — говорит музыкант. — Хоть у меня и свистит, хрустит в ушах, я слышу процентов 60». Теперь ему остаётся лишь беречь себя.

«Я всё берёг — пальцы, лицо, зубы, голос. Но про уши никогда не думал. И тут — на тебе», — с сожалением резюмирует Юльякшин.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Youtube / «Первая Союзная»
Теги: Элвин Грей
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